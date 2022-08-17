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Смертельна ДТП з вантажівкою і автобусом обмежила рух трасою Київ-Чоп на Львівщині

Ольга Денисяка

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17 серпня на трасі Київ-Чоп на Львівщині трапилась ДТП з вантажівкою та пасажирським автобусом. Є загиблий та травмовані. Про це йдеться в Телеграмі Патрульної поліції Львівщини.

ДТП сталась на автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Нагірне у Самбірському районі Львівщини.

Як повідомила Львівському порталу речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, в ДТП потрапив пасажирський автобус, який їхав з-за кордону до Києва. В ньому були 70 пасажирів. За попередньої інформацією є загиблий та п’ятеро травмованих.

Всі деталі у поліції пообіцяли оприлюднити пізніше. Станом на 13:30 год. патрульні організували на трасі реверсний рух.

Згодом інформацію про ДТП оприлюднив відділ комунікації Нацполіції Львівщини. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись два вантажних автомобіля «Вольво» з напівпричепами-автоцистернами та пасажирський автобус «Мерседес».

Внаслідок зіткнення один з пасажирів автобуса, 57-річний житель міста Калуш, від отриманих травм помер на місці події. Ще четверо пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені у медичний заклад. Особисті дані та діагнози учасників ДТП уточнюються.

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