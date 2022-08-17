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Росіяни атакували базу відпочинку на Одещині

Анастасія Диняк

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Російські льотчики завдали ракетного удару по одній з прибережних баз відпочинку на Одещині. Є постраждалі. Про це Львівському порталу повідомили в ОК «Південь».

Так, у середу, 17 серпня, літаки стратегічної авіації РФ Ту-22М3 випустили по Одещині ракети Х-22. Дві з них влучили в одну з прибережних баз відпочинку. Унаслідок чого на території почалася пожежа. Станом на 09:30 год. рятувальники ліквідували вогонь на загальній площі понад 600 кв. м.

За даними ОК, наразі відомо про чотирьох постраждалих серед цивільних, їм надали медичну допомогу. Окрім того, російські військові пошкодили приватні будинки поблизу бази. Кілька з них також спалахнули.

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