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Посадовиця Львівської міськради за гроші «вивозила» чоловіків за кордон

Андрій Котенський

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Посадовицю Львівської міськради затримано за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Про це Львівському порталу повідомили у відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, начальниця одного із районних відділів соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради налагодила схему нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави.

За грошову винагороду у сумі 1 300 доларів США жінка, у змові з працівником медичної установи, організовувала виготовлення довідки до акту огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності з метою надання права військовозобов’язаним на виїзд за кордон в умовах дії воєнного стану.

Правоохоронці затримали підозрювану, а в її кабінеті знайшли і вилучили понад 17 тис доларів США, 1,3 тис Євро та 4 тис грн.

Вирішується питання повідомлення про підозру затриманій та обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність інших осіб до вказаного злочину.

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