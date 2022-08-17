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Лискун принесла Україні третю медаль чемпіонату Європи-2022 у стрибках у воду

Андрій Котенський

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Україна завоювала ще одну медаль чемпіонату Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Італії Римі. Утретє нагороду збірній принесли стрибки у воду, цього разу – жіночі стрибки з 10-метрової платформи, в яких Україну представляла Софія Лискун, повідомляє Суспільне.

На минулому чемпіонаті Європи-2020 Лискун зупинилася за крок до п’єдесталу – на четвертому місці, а в 2019-му здобула титул чемпіонки Європи в цій дисципліні.

Українка вийшла до фіналу з другого місця у кваліфікації (309.4 бала), де поступилася лише британці Андреї Спендоліні-Сіріє, бронзовій призерці попереднього Євро. Загалом у фіналі змагалися 12 найкращих за підсумками відбору – там призерки визначалися за сумою балів за п’ять стрибків.

Лискун вийшла в лідерки вже на початку фіналу, виконавши перші стрибки на 68.8 та 69.3 бала. Софія втрималася на першому місці й після третього: попри нижчу складність і оцінку 58.8.

За один підхід до завершення фіналу й із четвертим стрибком на 62.4 українка мала 2.5 бала відриву від найближчої суперниці – Спендоліні-Сіріє. Вирішальний стрибок Лискун виконала на 70.5 бала, що стало її найкращою оцінкою фіналу. Проте він не дозволив українці вибороти «золото»: з сумою 329.8 вона все ж таки поступилася британці.

У підсумку перемогу святкувала британка Андреа Спендоліні-Сіріє, а німкеня Крістіна Вассен фінішувала третьою.

Як відомо, до цього Софія Лискун виборола «срібло» у дуеті із Олексієм Середою на цій же висоті.

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