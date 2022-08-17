Львів прощається зі ще двома захисниками

18 серпня Львів попрощається з Героями Іваном Тимцівим та Олегом Станьком, які загинули, захищаючи Україну. Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, о 11.00 год. розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 11.30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Івана Тимціва поховають на Личаківському кладовищі, а Олега Станька – у Рясному за бажанням рідних.

Іван Тимців (19.01.1991-14.08.2022) Львів’янин. Навчався у ліцеї №46 імені В’ячеслава Чорновола Львівської міської ради. Після здобуття професійно-технічної освіти вступив до Національного університету «Львівська політехніка». Закінчив кафедру військової підготовки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Учасник Революції Гідності, один із організаторів «Львівського Євромайдану». Виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. У мирний час був приватним підприємцем. Захоплювався гірським туризмом.

Із перших днів війни захищав Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Олег Станько (24.06.1985-13.08.2022) Уродженець м. Жидачів. Згодом переїхав до Львова. Навчався у середній загальноосвітній школі №92. Закінчив Львівський медичний фаховий коледж «Монада». Після завершення навчання вступив на військову службу.

У 2015 році виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. У мирний час працював на приватному підприємстві з виробництва вікон.

Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Бойовий медик. Служив на сході України у лавах 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Олега залишилася наречена.