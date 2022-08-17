Джанкой є ключовим вузлом для російських операцій, – розвідка Британії

Після нещодавніх вибухів в окупованому Криму командування рф, швидше за все, стурбоване очевидним погіршенням безпеки на півострові. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише Європейська правда.

«Причина цих інцидентів і масштаб збитку ще не зрозумілі, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації», –йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 серпня біля Джанкоя на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів, де також, ймовірно, були пошкоджені сусідня залізниця та електропідстанція.

Пізніше повідомлялося, що з району Гвардійського з авіабази в центрі Криму піднімається дим.

«Джанкой і Гвардійське є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів у Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України», – зазначається у звіті.

Раніше розвідка повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту росії продовжують займати вкрай оборонну позицію, патрулювання зазвичай обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя.

Нагадаємо, зранку 16 серпня в окупованому росіянами Криму горів склад з боєприпасами в селищі Азовське біля Джанкоя.

Російські ЗМІ з посиланням на міноборони рф, підтвердили, що в районі села Майське Джанкойського району сталася пожежа на складі з боєприпасами. Воно розташоване за 1 км від селища Азовське. У відомстві запевняли, що «серйозно постраждалих» немає. За словами так званого «голови Криму» Сергія Аксьонова, внаслідок вибухів постраждали дві людини. З Майського евакуювали близько 2000 мешканців.

Згодом Рефат Чубаров повідомив, що після вибухів тисячі росіян кинулись втікати із Криму через керченський міст.

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