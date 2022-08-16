«Зерновими коридорами» з України вже вивезли пів мільйона тонн агропродукції

Із України «зерновими коридорами» від початку серпня вже вивезено 563 тисяч 317 тонн агропродукції, серед якої майже 451,5 тисяч тонн кукурудзи, 50,3 тисяч тонн соняшникового шроту, 41,6 тисяч тонн пшениці, 11 тисяч тонн сої, 6 тисяч тонн соняшникової олії, 2,9 тисяч тонн насіння соняшнику. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на звіт Спільного координаційного центру у Стамбулі, дані якого оприлюднив телеканал TRT Haber.

«З 1 по 15 серпня було дозволено рух “зерновими коридорами” 36 суднам. Загалом 21 судно, що прямувало з України, перевезло 563 тис. 317 тонн продовольства. Протягом цього періоду рух було дозволено 21 судну на вихід та 15 – на вхід у порти України», – вказує телеканал з посиланням на звіт Спільного координаційного центру.

Із порту Одеси вийшло 11 суден, з порту «Чорноморськ» – 6, «Південний» – 4.

Загалом було вивезено 451 тис. 481 тонн кукурудзи, 50 тис. 300 тонн соняшникового шроту, 41 тис. 622 тонн пшениці, 11 тис. тонн сої, 6 тис. тонн соняшникової олії, 2 тис. 914 тонн насіння соняшнику.

Також зазначається, що 26% вантажів вивезено в Туреччину, 22% – в Іран, 22% – у Республіку Корея, 8% – Китай, 6% – Ірландію, 5% – Італю, 4% – Джібуті, 2% – Румунію. Для 5% зерна маршрут ще не визначено.

За вказаний період часу було проведено 27 перевірок суден.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.

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