Генсек ООН визнав, що Радбез не впорався з нападом росії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Радбез не зробив те, що мав у контексті нападу РФ на Україну. Про це він заявив під час візиту до Києва, повідомляє Українська правда.

Гутерреш визнав, що Рада безпеки – ключовий орган ООН – заслужив на розчарування його роботою.

Слів про солідарність недостатньо. Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву», – визнав генсек.

Гутерреш, утім не виклав жодних планів для подолання цього.

«Багато світових лідерів доклали зусиль для припинення агресії, поки що безрезультатно», – додав генеральний секретар.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.