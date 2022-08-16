Зеленський пояснив, чому влада не попередила українців про вторгнення росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби влада попередила українців про вторгнення рф завчасно, то російські війська захопили б Україну за 2-3 дні. Про це він повідомив в інтерв’ю Washington Post.

Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення українська економіка втрачає від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць.

«Якби ми це повідомили – а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, – тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни напали, вони б нас забрали. три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни», – заявив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що коли почалося вторгнення – український народ був «настільки сильними, наскільки могли бути». Частина людей виїхала, але більшість залишилася тут, воювати за свої домівки. Тому президент переконаний, що це саме люди зупинили ворога.

«Одна справа, коли хаос контрольований і це у військовий час – ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. І це інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї – це вже велика війна для нашої країни», – додав президент.

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