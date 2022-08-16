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За вибухами в Криму стоїть елітний український підрозділ, – NYT

Анастасія Диняк

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Високопоставлений український чиновник заявив, що за ранкові вибухи боєприпасів в окупованому Криму відповідальний «елітний український військовий підрозділ». Про це повідомляє New York Times.

ЗМІ зазначає, що чиновник поділився інформацією на умовах анонімності. За його словами, підрозділ діє у тилу російських окупантів.

«Високопоставлений український чиновник заявив, що елітний військовий підрозділ несе відповідальність за вибух у вівторок, який спричинив величезну вогняну кулю та численні детонації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 16 серпня в окупованому росіянами Криму горів склад з боєприпасами в селищі Азовське біля Джанкоя.

Російські ЗМІ з посиланням на міноборони рф, підтвердили, що в районі села Майське Джанкойського району сталася пожежа на складі з боєприпасами. Воно розташоване за 1 км від селища Азовське. У відомстві запевняли, що «серйозно постраждалих» немає. За словами так званого «голови Криму» Сергія Аксьонова, внаслідок вибухів постраждали дві людини. З Майського евакуювали близько 2000 мешканців.

Згодом Рефат Чубаров повідомив, що після вибухів тисячі росіян кинулись втікати із Криму через керченський міст.

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