В Херсоні пенсіонери віддали виплати від окупантів для ЗСУ

Подружжя пенсіонерів з тимчасово окупованого росіянами Херсона передало Збройним силам України кошти, які їм видали російські загарбники. Про це в Телеграмі повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський з посиланням на місцеву журналістку.

За його словами, ця пара живе у Херсоні. Деякий час назад поштар приніс їм «пенсії» від окупантів, хоча вони нікуди не звертались за ними і свої дані нікому не надавали. За два місяці їм виплатили 40 000 рублів.

Юрій Соболевський розповів, що не дивлячись на всі складнощі життя в окупованому Херсоні, подружжя змогло обміняти рублі на гриві і покласти на свій банківський рахунок, а потім переказали отриману суму на ЗСУ.

«Завдяки таким людям, Херсон і є містом-героєм. На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов’язково назвемо!», – додав перший заступник голови Херсонської обласної ради.

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