ОСТАННІ НОВИНИ

В Херсоні пенсіонери віддали виплати від окупантів для ЗСУ

Ольга Денисяка

|

Подружжя пенсіонерів з тимчасово окупованого росіянами Херсона передало Збройним силам України кошти, які їм видали російські загарбники. Про це в Телеграмі повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський з посиланням на місцеву журналістку.

За його словами, ця пара живе у Херсоні. Деякий час назад поштар приніс їм «пенсії» від окупантів, хоча вони нікуди не звертались за ними і свої дані нікому не надавали. За два місяці їм виплатили 40 000 рублів.

Юрій Соболевський розповів, що не дивлячись на всі складнощі життя в окупованому Херсоні, подружжя змогло обміняти рублі на гриві і покласти на свій банківський рахунок, а потім переказали отриману суму на ЗСУ.

«Завдяки таким людям, Херсон і є містом-героєм. На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов’язково назвемо!», – додав перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

всі статті
Львівський портал