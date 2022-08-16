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У Львові жінці загрожує 8 років тюрми за крадіжку у торговому центрі

Ірина Марчук

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У понеділок, 15 серпня, правоохоронці затримали жінку, яка причетна до крадіжки у торговому центрі. За законами воєнного стану їй загрожує максимальна міра покарання – до 8 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За попередніми даними 38-річна львів’янка поцупила товар з одного із торгових центрів, що на вул. Джорджа Вашинґтона. Поліцейські затримали жінку із викраденим.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у крадіжці. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере жінці запобіжний захід.

До слова, під час воєнного стану передбачено максимальне покарання за крадіжки, грабежі, розбої, вимагання та мародерство.

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