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Ще на одній вулиці Львова з’явилися нові лавочки та велопарковки

Анастасія Диняк

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На вул. Б. Хмеьницького встановили нові лавочки та велопарковки. Невдовзі там мають з’явитися ще смітники. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі міської ради.

Так, на відремонтованій ділянці вул. Б. Хмельницького, від вул. Промислової до вул. Липинського, встановили 28 велопарковок та 6 велоопор. Також там з’явилися вісім лавок, найближчим часом мають встановити ще три. Окрім того, мають встановити 14 смітників.

«Станом на зараз основні роботи щодо реконструкції вул. Б. Хмельницького завершені. Залишається запустити в робочий режим світлофорний об’єкт біля АС-2. У зв’язку з введенням воєнного стану затримується доставка необхідного світлофорного обладнання», – зазначили в ЛКП «Львівавтодор».

У «Львівавтодорі» додали, що а розі вул. Б. Хмельницього – вул. Кукурудзяна ще має бути встановлений питний фонтанчик, а біля «Епіцентру» облаштують турнікетне огородження.

Зауважимо, роботи з реконструкції вул. Б. Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) стартували навесні 2020 року. Реконструкція відбувалася поетапно: І етап – від вул. Промислової до вул. Механічної, ІІ етап – від вул. Механічної до вул. Олійної, ІІІ етап – від Олійної до вул. Липинського.

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