Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у вівторок, 16 серпня, близько 16:37 год. росіяни ударили по житлових кварталах Нікополя. Окупанти запустили по місту 20 реактивних снарядів з «Градів» та 10 зі ствольної артилерії.

За попередніми даними, унаслідок обстрілів отримали поранення четверо місцевих мешканців. Одну людину госпіталізували.

У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють рятувальники.