На Львівщині чоловік незаконно викопав став

Чоловіку загрожує обмеження волі за незаконно створену штучну водойму на його земельній ділянці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 35-річний мешканець Городка Львівського району на земельній ділянці, яка перебуває у його використанні, викопав став. Чоловік не мав жодних документів на дозвіл створення штучної водойми.

Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст.254 (Безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.