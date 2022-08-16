ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловік незаконно викопав став

Анастасія Диняк

|

Чоловіку загрожує обмеження волі за незаконно створену штучну водойму на його земельній ділянці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 35-річний мешканець Городка Львівського району на земельній ділянці, яка перебуває у його використанні, викопав став. Чоловік не мав жодних документів на дозвіл створення штучної водойми.

Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст.254 (Безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України.  Йому загрожує штраф до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

всі статті
Львівський портал