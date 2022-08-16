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На Херсонщині ЗСУ знищили пункт постачання боєприпасів росіян

Анастасія Диняк

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Протягом минулої доби українські захисники знищили пункт постачання російських боєприпасів, два опорні пункти та два райони зосередження озброєння і техніки росіян. Про це Львівському порталу повідомили у оперативному командуванні «Південь».

Так, у понеділок, 15 серпня, ЗСУ поцілили у пункт постачання російських боєприпасів у Сухому Ставку на Херсонщині. Окрім того, українська авіація вдарила по двох опорних пунктах та двох районах зосередження озброєння і техніки російських окупантів в районах Новопетрівки та Максимівки на Миколаївщині.

В командування додають, що за добу українські військові знищили 23 окупантів, 152-х мм гармату-гаубицю, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни вже до кінця поточного року.

Військовий не називає термінів, коли саме ЗСУ розпочнуть наступальну операцію по звільненню Херсонщини, однак зазначив, що «це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко».

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