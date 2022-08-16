Львів’янина судитимуть за поширення комуністичної символіки

У Львові судитимуть чоловіка за поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, мешканець Львова вів пропаганду комуністичного тоталітарного режиму на своїй особистій сторінці у забороненій соціальній мережі «Однокласники». Зокрема він поширив понад сотню зображень забороненої в Україні символіки.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактами поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України). Йому загрожує до п’яти років за ґратами з конфіскацією майна.