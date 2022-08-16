Львів’ян запрошують на відкриття виставки малюнків Олекси Новаківського

У суботу, 19 серпня, о 17:00 у Львівському органному залі відбудеться відкриття виставка робіт Олекси Новаківського. Вхід у галерею вільний. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського органного залу.

Цього року святкують 150-ту річницю від Дня народження українського живописця і педагога Олекси Новаківського. Відтак у Львівському органному залі, що на вул. Степана Бандери, 8, відкриється виставка його малюнків. Відвідувачі зможуть побачити роботи митця, що нині зберігаються у приватних колекціях.

Виставку підготовлено завдяки співпраці Органного залу з Галереєю сучасного сакрального мистецтва «ICONART», а також за підтримки кураторів цього проєкту: Ірини Різун, Костянтина Шумського та Романа Зілінка.

Більше інформації про виставку можна дізнатись тут.

Довідка:

Олекса Новаківський – видатний український художник та живописець, який упродовж тривалого часу був у центрі культурного й мистецького життя Галичини. Він навчався в Одесі та Краківській академій красних мистецтв. У 1913 році переїхав до Львова на запрошення митрополита Андрея Шептицького.

У 1923 році художник відкрив у своїй майстерні студію, яку пізніше назвали «Школою Новаківського». Вона стала його найважливішою громадською справа.

Його творчість стала цілою епохою в історії українського мистецтва XX століття. Образи Новаківського часто походять із української народної міфології, з грецького епосу або з євангельської чи старозавітної історії.

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