До Львова приїхала перша леді Олена Зеленська

16 серпня перша леді України Олена Зеленська прибула з візитом до Львова. Вона відвідала Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, «Львівський палац мистецтв» та один з ліцеїв міста. Про це Зеленська повідомила у Facebook.

Перша леді відвідала Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де зараз лікуються діти з всієї України. Олена Зеленська розповіла про те, як маленьких пацієнтів медзакладу з онкологією відправляють на лікування за кордон.

«Взяла участь у відправленні нашого чергового «конвою життя» – іще семеро маленьких українців з онкологією поїхали на лікування за кордон. Як завжди, спочатку вони потраплять до польської клініки Unicorn, а звідти – до лікарні призначення, щоб повернутися додому, у мирну Україну, вже здоровими. В березні ми домовилися з країнами Європи, Канадою, США про порятунок наших маленьких пацієнтів з онкологією», – написала Олена Зеленська.

Також вона повідомила, що побувала в культурно-мистецькому центрі «Львівський палац мистецтв», де відкрили три пункти допомоги: Офіс підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, Центр допомоги врятованим і «СпівДія хаб». У центрах соціальні працівники, психологи та юристи безоплатно надають конфіденційну психологічну допомогу та правові консультації. Також у Центрі допомоги врятованим є окремий фахівець для роботи з випадками насильства.

Крім того, перша леді відвідала один з львівських ліцеїв, де готуються приймати учнів і обладнали бомбосховище.

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Фото: Facebook/Олена Зеленська