Даниїл Болдирєв виграв чемпіонат Європи зі скелелазіння

Українець Даниїл Болдирєв виборов золоту медаль у скелелазінні на чемпіонаті Європи у Мюнхені. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі НОК та національної олімпійської збірної України.

Так, уродженець Донецька виграв у дисципліни «швидкість». У фіналі українець виявився спритнішим за поляка Мартіна Дзеньські. Натомість «Бронзу» отримав француз Гійома Моро.

До слова, Даниїл Болдирєв має уже шість медаль чемпіонатів Європи, дві з яких – золоті. Крім того у спортсмена уже є три срібні та одна бронзова нагороди.

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