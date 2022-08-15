Знеструмленим населеним пунктам на Львівщині повернули світло

Майже шістьом десяткам населених пунктів на Львівщині, які залишись без світла через негоду, відновили електропостачання. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький у своєму Facebook.

У неділю ввечері, 14 серпня, на Львівщині пройшла гроза і знеструмила 58 сіл і міст (28 повністю і 30 частково). До аварійних робіт залучили 103 працівники «Львівобленерго» та 36 одиниць техніки.

Станом на 18:00 год. 15 серпня усім населеним пунктам знову відновили подачу світла.

Нагадаємо, що на Львівщині знову оголосили штормове попередження. У вівторок, 16 серпня, синоптики прогнозують грози, місцями шквали до 15-20 м/с та град.

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