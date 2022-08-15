У Львові тимчасово перекриють частину вулиці Залізничної

Із вівторка, 16 серпня, для проїзду транспорту перекриють частину вул. Залізничної, що біля головного вокзалу Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Вул. Залізна буде непроїзною на ділянці від будинку №11 до №15. Саме тут будуть влаштовувати мережу водопостачання. Тому із 08:00 год. 16 серпня до 18:00 год. 21 серпня рух цією частиною вулиці буде неможливий.

На роботу громадського транспорту це перекриття не вплине, однак водіїв приватного транспорту просять оминати цей відрізок дороги за тимчасовою схемою об’їзду:

Натисніть на зображення для збільшення

Додамо, що вул. Залізнична пролягає вздовж головного вокзалу Львова і сполучає вул. Городоцьку із вул. Левандівською.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.