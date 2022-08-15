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У Львові п’яний як чіп водій протаранив припарковане авто

Андрій Котенський

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У Львові п’яний водій автомобіля Peugeot врізався у припаркований автомобіль BMW. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Дороньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 14 серпня, близько 23.00 на вулиці Зарицьких.

За даними патрульної поліції, водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим транспортним засобом марки BMW.

Під час спілкування з 25-річним львів’янином, інспектори виявили в нього очевидні ознаки алкогольного сп’яніння.

Як з’ясувалось, чоловік влаштував ДТП за 1 км від місця роботи. Під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння молодик декілька разів не міг продути прилад Drager, а коли йому це все ж вдалося то прилад засвідчив 2,48 проміле алкоголю.

На порушника склали відразу два протоколи за порушення ПДР, а також за керування автомобілем у стані сп’яніння.

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