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Суд у Гаазі призначив дату винесення вироку у справі MH17

Ольга Денисяка

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Окружний суд Гааги призначив попередню дату винесення рішення у справі збиття малайзійського лайнера MH17 над Донбасом у 2014 році – 17 листопада 2022 року. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на повідомлення пресслужби суду.

Відзначається, що оголошення вердикту займе півдня і, ймовірно, продовжиться у другій половині дня. Будь-які зміни у кримінальному процесі можуть призвести до зміни попередньої дати оголошення рішення, уточнили в суді.

У катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів.

Суд у справі розпочався 9 березня 2020 року після того, як міжнародна слідча група JIT збирала докази протягом років.

Зрештою обвинувачення висунули чотирьом підозрюваним, трьом росіянам і одному українцю: Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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