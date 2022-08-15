На Одещині СБУ затримала ще одного агента спецслужб РФ

Служба безпеки України затримала агента спецслужб Росії, який збирав для ворога дані для обстрілів на півдні Одещини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, за даними правоохоронців, місцевий мешканець, працівник державного медичного закладу, збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони. Окрім того, він передавав дані про функціонування резервних аеродромів та військових полігонів на півдні Одеської області.

Зокрема зрадник у своїх «звітах»:

надавав точні координати об’єктів оборони на карті;

детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію;

інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об’єктах та про їх переміщення;

вказував кількість облаштованих укріплень.

У подальшому російські військові використовували цю інформацію для планування «роботи» диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.