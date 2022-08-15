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На Одещині СБУ затримала ще одного агента спецслужб РФ

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України затримала агента спецслужб Росії, який збирав для ворога дані для обстрілів на півдні Одещини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, за даними правоохоронців, місцевий мешканець, працівник державного медичного закладу, збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони. Окрім того, він передавав дані про функціонування резервних аеродромів та військових полігонів на півдні Одеської області.

Зокрема зрадник у своїх «звітах»:

  • надавав точні координати об’єктів оборони на карті;
  • детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію;
  • інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об’єктах та про їх переміщення;
  • вказував кількість облаштованих укріплень.

У подальшому російські військові використовували цю інформацію для планування «роботи» диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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