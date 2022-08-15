На Львівщині водій наїхав на дитину

В Самбірському районі на Львівщині водій скоїв наїзд на 11-річну дитину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, ДТП сталася у неділю, 14 серпня, близько 15:00 год. в одному з сіл Самбірського району. За попередніми даними правоохоронців, 35-річний львів’янин на своєму авто Citroen Веrlingo наїхав на 11-річного хлопчика, місцевого мешканця. Унаслідок наїзду дитина отримала травми та була госпіталізована.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Порушнику може загрожувати до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.