На Харківщині «азовці» знищили спостережний пункт і склад боєприпасів росіян

У селищі Тернова Харківської області підрозділ «Азов» знищив контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами росіян. Про це заявив у Телеграмі командир загону сил спеціальних операцій Азов Харків Анатолій Сидоренко.

«У східній частині селища Тернова Харківської області під час операції бійцями ССО “Азов Харків” було знищено 2 автомобілі, 2 БМП, контрольно-спостережний пункт, склад з БК, 7 одиниць живої сили противника», – ідеться у повідомленні.



Зазначимо, що російські військові продовжують завдавали ударів по Харкову та області. Вночі 15 серпня у Харкові ракети влучили по підприємству у Слобідському районі. Зранку окупанти вдарили поруч із зупинкою громадського транспорту. Через це постраждали щонайменше двоє людей.

Окрім того, протягом доби 14 серпня окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Унаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.

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