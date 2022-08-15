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На Івано-Франківщині арештували активи росіян

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України наклала арешт на понад 200 мільйонів гривень на майно та корпоративні права двох підприємств на Івано-Франківщині, які приносили дохід росіянам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, йдеться про підприємства, які спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості. Власником одного з них є російський уряд, також росіянам належать 75% від іншого підприємства, решта – Україні.

За даними правоохоронців, РФ є кінцевим бенефіціаром через ланцюжок пов’язаних між собою установ, зокрема два російські банки та одне ТОВ.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України топменеджемент компаній почав переведення капіталів на підконтрольну їм компанію.

СБУ наклала арешт на:

  • корпоративні права на 14,8 мільйона гривень;
  • цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Активи передано в управління АРМА.

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