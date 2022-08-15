Майже сотня вулиць у Львові залишиться без води

У вівторок, 16 серпня, через ремонтні роботи мешканцям майже сотні вулиць у Львові на цілий день вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Із 10:00 год. ранку на насосній станції «Сихів» почнуть замінювати запірну арматуру, тож частині Сихівського, Личаківського і Галицького району вимкнуть воду. До 19:00 год. без води залишаться мешканці:
- Бучми – всі будинки
- Кримська – всі будинки
- Вашингтона (№7-Б, 7-В),
- Пасіки Галицькі – всі будинки
- Півколо – всі будинки
- Жасминова – всі будинки
- Керченська – всі будинки
- Зелена (парний бік – №130-406, непарний – 93-477),
- Липова Алея – всі будинки
- Меблярська – всі будинки
- Дністерська – всі будинки
- Білоцерківська – всі будинки
- Дунайська – всі будинки
- Раковського – всі будинки
- Орлина – всі будинки
- Радість – всі будинки
- Вигін – всі будинки
- Свидницького – всі будинки
- Бузкова – всі будинки
- Сливова – всі будинки
- Листопадна – всі будинки
- Шахтарська – всі будинки
- Танячкевича – всі будинки
- Віденська – всі будинки
- Героїв Крут – всі будинки
- Литвиненка – всі будинки
- Угорська – всі будинки
- Кам’янецька – всі будинки
- Сумська – всі будинки
- Тернопільська – всі будинки
- Луганська – всі будинки
- Персенківка – всі будинки
- Хортицька – всі будинки
- Колійна – всі будинки
- Гостинна – всі будинки
- Рожева – всі будинки
- Бережанська – всі будинки
- Рахівська – всі будинки
- Колодзінського – всі будинки
- пр. Червоної Калини (парний бік №2-24, непарний – №1-29),
- Бруснична – всі будинки
- Рядова – всі будинки
- Ромашкова – всі будинки
- Козловського – всі будинки
- Сусідня – всі будинки
- Рівнинна – всі будинки
- Вітрякова – всі будинки
- Райдужна (крім №17, №23),
- Росиста – всі будинки
- Довженка – всі будинки
- Манастирського – всі будинки
- Навроцького – всі будинки
- Простора – всі будинки
- Надійна – всі будинки
- Світанкова – всі будинки
- Слободська – всі будинки
- Межова – всі будинки
- Перелітна – всі будинки
- Вулецька – всі будинки
- Морозна – всі будинки
- Колісна – всі будинки
- Сихівська – всі будинки
- Соняшникова – всі будинки
- Полуботка – всі будинки
- Лірницька – всі будинки
- Садибна – всі будинки
- Коломийська – всі будинки
- Кавалерідзе – всі будинки
- Кос-Анатольського – всі будинки
- Антоненка-Давидовича – всі будинки
- Майданна – всі будинки
- Антонича – всі будинки
- Трильовського – всі будинки.
По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.
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Наталя Дуляба