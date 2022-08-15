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Майже сотня вулиць у Львові залишиться без води

Наталя Дуляба

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У вівторок, 16 серпня, через ремонтні роботи мешканцям майже сотні вулиць у Львові на цілий день вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Із 10:00 год. ранку на насосній станції «Сихів» почнуть замінювати запірну арматуру, тож частині Сихівського, Личаківського і Галицького району вимкнуть воду. До 19:00 год. без води залишаться мешканці:

  1. Бучми – всі будинки
  2. Кримська – всі будинки
  3. Вашингтона (№7-Б, 7-В),
  4. Пасіки Галицькі – всі будинки
  5. Півколо – всі будинки
  6. Жасминова – всі будинки
  7. Керченська – всі будинки
  8. Зелена (парний бік – №130-406, непарний – 93-477),
  9. Липова Алея – всі будинки
  10. Меблярська – всі будинки
  11. Дністерська – всі будинки
  12. Білоцерківська – всі будинки
  13. Дунайська – всі будинки
  14. Раковського – всі будинки
  15. Орлина – всі будинки
  16. Радість – всі будинки
  17. Вигін – всі будинки
  18. Свидницького – всі будинки
  19. Бузкова – всі будинки
  20. Сливова – всі будинки
  21. Листопадна – всі будинки
  22. Шахтарська – всі будинки
  23. Танячкевича – всі будинки
  24. Віденська – всі будинки
  25. Героїв Крут – всі будинки
  26. Литвиненка – всі будинки
  27. Угорська – всі будинки
  28. Кам’янецька – всі будинки
  29. Сумська – всі будинки
  30. Тернопільська – всі будинки
  31. Луганська – всі будинки
  32. Персенківка – всі будинки
  33. Хортицька – всі будинки
  34. Колійна – всі будинки
  35. Гостинна – всі будинки
  36. Рожева – всі будинки
  37. Бережанська – всі будинки
  38. Рахівська – всі будинки
  39. Колодзінського – всі будинки
  40. пр. Червоної Калини (парний бік №2-24, непарний – №1-29),
  41. Бруснична – всі будинки
  42. Рядова – всі будинки
  43. Ромашкова – всі будинки
  44. Козловського – всі будинки
  45. Сусідня – всі будинки
  46. Рівнинна – всі будинки
  47. Вітрякова – всі будинки
  48. Райдужна (крім №17, №23),
  49. Росиста – всі будинки
  50. Довженка – всі будинки
  51. Манастирського – всі будинки
  52. Навроцького – всі будинки
  53. Простора – всі будинки
  54. Надійна – всі будинки
  55. Світанкова – всі будинки
  56. Слободська – всі будинки
  57. Межова – всі будинки
  58. Перелітна – всі будинки
  59. Вулецька – всі будинки
  60. Морозна – всі будинки
  61. Колісна – всі будинки
  62. Сихівська – всі будинки
  63. Соняшникова – всі будинки
  64. Полуботка – всі будинки
  65. Лірницька – всі будинки
  66. Садибна – всі будинки
  67. Коломийська – всі будинки
  68. Кавалерідзе – всі будинки
  69. Кос-Анатольського – всі будинки
  70. Антоненка-Давидовича – всі будинки
  71. Майданна – всі будинки
  72. Антонича – всі будинки
  73. Трильовського – всі будинки.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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