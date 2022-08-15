Майже сотня вулиць у Львові залишиться без води

У вівторок, 16 серпня, через ремонтні роботи мешканцям майже сотні вулиць у Львові на цілий день вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Із 10:00 год. ранку на насосній станції «Сихів» почнуть замінювати запірну арматуру, тож частині Сихівського, Личаківського і Галицького району вимкнуть воду. До 19:00 год. без води залишаться мешканці:

Бучми – всі будинки Кримська – всі будинки Вашингтона (№7-Б, 7-В), Пасіки Галицькі – всі будинки Півколо – всі будинки Жасминова – всі будинки Керченська – всі будинки Зелена (парний бік – №130-406, непарний – 93-477), Липова Алея – всі будинки Меблярська – всі будинки Дністерська – всі будинки Білоцерківська – всі будинки Дунайська – всі будинки Раковського – всі будинки Орлина – всі будинки Радість – всі будинки Вигін – всі будинки Свидницького – всі будинки Бузкова – всі будинки Сливова – всі будинки Листопадна – всі будинки Шахтарська – всі будинки Танячкевича – всі будинки Віденська – всі будинки Героїв Крут – всі будинки Литвиненка – всі будинки Угорська – всі будинки Кам’янецька – всі будинки Сумська – всі будинки Тернопільська – всі будинки Луганська – всі будинки Персенківка – всі будинки Хортицька – всі будинки Колійна – всі будинки Гостинна – всі будинки Рожева – всі будинки Бережанська – всі будинки Рахівська – всі будинки Колодзінського – всі будинки пр. Червоної Калини (парний бік №2-24, непарний – №1-29), Бруснична – всі будинки Рядова – всі будинки Ромашкова – всі будинки Козловського – всі будинки Сусідня – всі будинки Рівнинна – всі будинки Вітрякова – всі будинки Райдужна (крім №17, №23), Росиста – всі будинки Довженка – всі будинки Манастирського – всі будинки Навроцького – всі будинки Простора – всі будинки Надійна – всі будинки Світанкова – всі будинки Слободська – всі будинки Межова – всі будинки Перелітна – всі будинки Вулецька – всі будинки Морозна – всі будинки Колісна – всі будинки Сихівська – всі будинки Соняшникова – всі будинки Полуботка – всі будинки Лірницька – всі будинки Садибна – всі будинки Коломийська – всі будинки Кавалерідзе – всі будинки Кос-Анатольського – всі будинки Антоненка-Давидовича – всі будинки Майданна – всі будинки Антонича – всі будинки Трильовського – всі будинки.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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