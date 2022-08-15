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Гендиректор держпідприємства вкрав зерна на 15 мільйонів гривень

Анастасія Диняк

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Правоохоронці завершили розслідування щодо колишнього директора держпідприємства на Полтавщині, який за допомогою підроблених документів вкрав зерна на майже 15 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Так, слідство встановило, що у 2015-2017 роках генеральний директор держпідприємства на Полтавщині разом з власниками окремих приватних компаній, засновником приватних компаній та директором приватного підприємства організували злочинну схему.

Фігуранти підробляли документи про надходження зерна від компаній на переробку. Отримане нібито після переробки зерно відвантажували приватним компаніям. Однак насправді зерно від приватних компаній не надходило до держпідприємства, а для переробки використовували те, що належало державі та іншим зберігачам.

Таким чином злочинна схема завдала державі шкоди на суму 14,8 мільйона гривень.

Колишньому генеральному директору держпідприємства інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України. Йому може загрожувати до дванадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Окрім того, директору приватного підприємства інкримінують злочини за ч. 5 ст. 27, ч. 5  ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Дії інших двох учасників злочинної схеми кваліфіковані за ч.2 ст. 27 та ч.5 ст. 191 КК України. Що передбачають таку ж відповідальність, як і колишнього гендиректора.

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