До Львова прибули ще два потяги із переселенцями

Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 314 осіб, які тікають від російської окупації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Водночас чотирма потягами у Перемишль зі Львівщини відправили 788 людей.

Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 20 тисяч 145 осіб. Натомість повернулися – 26 тисяч 919 українців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.