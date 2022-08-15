До Львова прибули ще два потяги із переселенцями

Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 314 осіб, які тікають від російської окупації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.
Водночас чотирма потягами у Перемишль зі Львівщини відправили 788 людей.
Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 20 тисяч 145 осіб. Натомість повернулися – 26 тисяч 919 українців.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський