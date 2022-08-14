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Росіяни перекидають підкріплення на південь України, – британська розвідка

Анастасія Диняк

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Протягом минулого тижні для росіян пріоритетом було підсилення власних сил на півдні України. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Так, РФ переорінтовує власні підрозділи дл посилення власних позицій на півдні України. Однак, за даними британської розвідки, здебільшого там зосереджують бійців так званої «ДНР». Росіяни ж продовжують спроби штурму на північ від Донецька.

Також розвідники додають, що найбільш запеклими були бої в районі села Піски, поблизу Донецького аеропорту, адже з 2014 року ця територія знаходиться на лінії розмежування на Донбасі.

Ймовірно російський штурм спрямований на забезпечення безпеки на трасі Знам’янка — Луганськ — Ізварине, головному під’їзді до Донецька із заходу та держкордону з РФ.

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