На півдні України ЗСУ завдали ударів по опорних пунктах ворога

Українські військові ліквідували склади боєприпасів, живу силу та техніку російських окупантів на півдні України. Про це повідомили у ОК «Південь».

Так, українські захисники двічі завдали ударів по опорних пунктах росіян у Баштанському районі на Миколаївщині. Також у Музиківці та Новій Каховці на Херсонщині ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів.

Окрім того, ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 15 росіян, ворожий танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки.

В оперативному командуванні додають, що у Чорному морі РФ тримає два надводних носії та великий десантний корабель. Загалом у росіян напоготові 16 ракет типу «Калібр».

Також на Одещині ворог продовжує здійснювати розвідку і збір інформації. Росія використовує своїх агентів та безпілотники. Один з БПЛА знищили сили протиповітряної оборони під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря.

«Влучним пострілом «Орлан-10» був з літального апарату модифікований в підводний», – зазначили в ОК.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 43 550 військових, 1 864 танків, 233 літаки та 194 гелікоптери.