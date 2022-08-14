ГУР оприлюднило дані росіян, які причетні до ракетних обстрілів в Україні

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список російських військових, які причетні до запуску ракет по українських містах. Зокрема йдеться про командування, яке віддавало накази. Про це Львівському порталу повідомили в ГУР.

Так, українська розвідка продовжує збирати інформацію про воєнні злочини росіян на території України. За даними ГУР, російські льотчики, які причетні до ракетних обстрілів українських міст самостійно почали збирати документальні підтвердження наказів свого командування, щоб не брати всю відповідальність за воєнні злочини на себе і передати докази до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ.

Українські розвідники опублікували дані щодо командування 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (Калузька область) та 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-гої важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (Саратовська область). Саме ці підрозділи армії РФ з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 обстрілювали українські міста та мирне населення.

До списку зокрема потрапили:

Полковник Варпахович Микола – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії;

Полковник Скітський Олег – командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку;

Капітан Соколов Сергій – помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160;

Старший лейтенант Будко Станіслав – помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160;

Підполковник Субботін Іван – заступник командира полку по воєнно-політичній роботі 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку.

«Також окупанти з повітряно-космічних сил країни-терориста намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України. Підкупами та хабарями окупанти намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень», – додають у ГУР.