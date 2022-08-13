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Зі Львова до літнього табору у Польщі вирушили 300 юних пластунів

Андрій Котенський

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У суботу, 13 серпня, близько 300 вихованців Національної скаутської організації «Пласт» вирушили зі Львова до літнього табору у Польщі. Триватимуть табори від 10 до 14 днів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Серед мандрівників діти з Львівської, Київської, Харківської, Одеської та інших областей.

Щорічно виховники Пласту організовують табори для дітей з усіх куточків України. Кількість таких таборів сягає близько 100, в ході яких залучають більше 5000 вихованців Пласту. Вони дають дітям змогу розвиватися на засадах національно-патріотичного виховання, любові до України.

Під час повномасштабного вторгнення росії проведення пластових таборів для більшості пластунів є можливістю мати повноцінні пластові заняття та навчання з національно-патріотичного напрямку.

Пласт цього року зміг організувати та провести 35 таборів за кордоном, зокрема у Словаччині, Німеччині. Місце для проведення таборів «Пласту» у Польщі допомогли організувати тамтешні скаути.

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