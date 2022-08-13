У Львові відкрили виставку художнього текстилю Михайла Біласа

В обласному Історико-краєзнавчому музеї відкрили виставку художнього текстилю «Михайло Білас: Гобелени». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Виставку відкрили із нагоди 98-річниці від дня народження видатного українського митця художнього текстилю Михайла Біласа у виставковій залі комунального закладу Львівської обласної ради «Історико-краєзнавчий музей».

Експозиція представлена творами Народного художника України, які присвячені традиціям Гуцульщини, відображенню народного повсякдення та свят. Виставка представляє гобелени з мистецької колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського з Коломиї.

Експозиція працює щоденно (крім суботи) з 10 до 19 год.

Довідково:

Михайло Якимович Білас – український митець художнього текстилю, експозиціонер, майстер гобелену, модельєр – головний художник будинків моди у Львові, Харкові та Києві.

Митець постійно проживав у Трускавці, де у 1992 році відкрили Художній музей Михайла Біласа. Твори майстра зберігаються також у багатьох музеях України, за кордоном та у приватних збірках. Михайло Білас донині вважається одним із найкращих художників-текстильників світу. Його мистецькі твори експонувалися в Індії, Польщі, Болгарії, Канаді, Франції, Німеччині, Румунії, Бельгії та інших країнах світу.

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