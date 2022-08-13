У Львові на благодійному аукціоні зібрали понад два млн грн для ЗСУ

У Львові під час благодійного аукціону «125 барв перемоги» зібрали понад 2 мільйони гривень для наших захисників із 125 окремої бригади ТРО ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу – Центр підтримки 125 бригади ТРО ЗСУ.

Під час благодійного вечора було виставлено 19 різноманітних лотів, за які вдалось виручити 1 млн 715 тис. грн та 10 тис. дол. США.

На фото команда організаторів

Серед представлених лотів були: прапор, підписаний Героями-Захисниками 125-ої окремою бригадою ТРО ЗСУ; малюнки внутрішньо-переміщених дітей з Харкова; вцілілі пляшки вина, зі складу в який потрапила ворожа ракета на Київщині; прапори та футболки, підписані відомими українцями, що прославляють рідну країну у світі; повна колекція ексклюзивних марок з автографом Бориса Гроха; витвори українських митців; трофейний сухпайок окупантів, зустріч з олімпійським чемпіоном та інше.

Командир 125 бригади, генерал-лейтенант Артур Горбенко повідомив, що вже 9 бійців 125 бригади віддали своє життя за захист України.

«Сьогодні 125 бригада героїчно боронить країну на передовій. На жаль, 9 захисників втратили найдорожче – життя. Ми повинні пам’ятати про них та про їхні сім’ї. Я щиро дякую всім вам за таку колосальну підтримку наших хлопців! Разом переможемо!», – заявив Артур Горбенко.

Усі виручені кошти підуть на забезпечення потреб наших Захисників 125 окремої бригади ТРО ЗСУ, що зараз перебувають на передовій.

Фото: Центр підтримки 125 бригади ТРО ЗСУ

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