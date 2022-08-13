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У Львові горіла багатоповерхівка

Андрій Котенський

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У Львові вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі на 5-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, повідомлення про пожежу надійшло 12 серпня о 19:46 годити. Зайнялася квартира на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, на вул. Драгана, 22.

Вогнеборці оперативно прибули на місце події і о 20:05 ліквідували займання. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив облицювання стін.

До ліквідації пожежі залучили 19 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюється.

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