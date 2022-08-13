Львівський медик 103 бригади отримав почесну відзнаку від Залужного

Медик 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України Андрій Посікіра отримав почесну нагороду за досягнення у військовій службі від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України «За досягнення у військовій службі» ІІ ступеня медику вручив командир 103-ї бригади Валерій Курко. «Медики на передовій – це приклад щоденного героїзму та самопожертви. Дуже часто – з ризиком для власних життів, під шквальним вогнем, вони здійснюють неймовірне, рятуючи своїх побратимів.

Бойовий медик ЗСУ – це поєднання високої професійності, самопожертви та духу військового побратимства. Безумовно, це заслужена нагорода, і я пишаюсь, що люди, які вартують найвищих нагород, сьогодні несуть службу в 103-й бригаді», – наголосив Валерій Курко.

Довідка. Андрій Посікіра – помічник начальника медичної частини 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. До повномасштабного російського вторгнення – львівський лікар-невролог, а також керівник Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс», який інтегрувався у Львівський центр надання допомоги учасникам бойових дій.

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