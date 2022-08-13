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Біля Самбора у ДТП травмовано п’ятеро осіб

Андрій Котенський

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На автодорозі Нижанковичі–Стрий між селами Дубрівка та Гуманець віто злетіло з дороги у кувет. Внаслідок ДТП постраждало п’ятеро молодих людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 серпня, близько 22.20.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мазда 6», 23-річний житель Самбора, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водій автомобіля та четверо його пасажирів: чоловіки віком 23 і 34 роки та двоє 28-річних – усі мешканці одного з сіл Самбірського району.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Якщо вину водія доведуть то йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

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