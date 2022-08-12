З 1 вересня обмежать заїзд у пішохідному зону в центрі Львова

З 1 вересня вантажні автомобілі, які вивозять будівельне сміття, обслуговують заклади харчування й магазини у пішохідній зоні Львова, зможуть заїжджати лише протягом трьох годин, а не чотирьох. Відповідне рішення 12 серпня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться саме про пішохідну частину у центрі Львова, обмежену просп. Свободи, пл. Торговою, пл. Данила Галицького, вул. Підвальною, вул. Валовою, пл. Адама Міцкевича. Рух автомобілів цією зоною є обмежений болардами. Вільно заїхати на цю територію можуть лише трамваї.

Транспорт комунальних підприємств, автомобілі місцевих мешканців та вантажівки, які обслуговують магазини, ресторани і кафе, можуть безкоштовно заїжджати у пішохідну зону із 06:00 до 08:00 год.

Потім із 09:00 до 10:00 год. заїзд для вантажних машин був платний. Втім тепер мерія скоротила тривалість навіть платного в’їзду у пішохідну зону до однієї години – з 08:00 до 09:00 год. Ці зміни наберуть чинності з 1 вересня.

«Ми змінюємо години платного в’їзду у центральну частину міста. Тобто ми залишаємо безкоштовний в’їзд з 06:00 і до 08:00 год ранку. А далі машини, які вивозять будівельне сміття і обслуговують підприємницькі структури, мають право на платний проїзд тільки з 08:00 і до 09:00 год. Зараз ми пропонуємо, щоб з 09:00 год. ці машини залишали пл. Ринок і пішохідну зону», – розповіла директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.

Разом із тим у мерії збираються підняти вартість заїзду для цієї категорії транспортних засобів. Досі місячна перепустка коштувала близько 900 грн, а з вересня її ціна зросте. Яким буде новий тариф, наразі ще підраховують.

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