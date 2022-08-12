В Україну з Великої Британії надійшла партія РСЗВ M270

До України з Великої Британії надійшла чергова партія реактивних систем залпового вогню РСЗВ М270. Про це повідомив у Твіттері міністр оборони Олексій Резніков.

«Великобританія обіцяла, Великобританія виконана! В Україну прибули нові РСЗВ М270.Наша армія вміло використає це «поповнення» на полі бою», – повідомив Резніков.



Зазначимо, що перші MLRS M270 надійшли в Україну у середині липня. На відміну від систем HIMARS, вони одночасно можуть випускати вдвічі більше ракет, тобто 12.

Також на початку червня Велика Британія анонсувала передачу Україні MLRS M270, які можуть вражати на відстані близько 80 км.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показував, як військові працюють на американських реактивних системах залпового вогню MLRS M270.

M270 MLRS – американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought. РСЗВ M270 призначена для ураження і знищення вогневих позицій на відстанях понад 30 км або понад 165 км залежно від калібру снарядів.

Для обслуговування M270 MLRS залучають всього трьох військових.

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