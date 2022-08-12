15 серпня стартують четверті «Львівські Фото Фестини». Програма

Вже вчетверте цього року у Львові відбудеться найбільший фотографічний фестиваль України «Львівські Фото Фестини». Фестивальні події вперше вийдуть за межі міста і області, та захоплять кілька областей: Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Сумську. Заходи триватимуть шість днів з 15 по 20 серпня включно. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Програма фестивальних заходів.
15 серпня:
- 16.00 Розповідь Софії Легін “Олександер Пежанський і УФОТО” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
- 17.00 Презентація поштівки до ювілею Олександра Пежанського. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
- 17.30 Розповідь Оксани Середи “Галичанки у світливстві”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
16 серпня:
- 16:00 Лекція Ігоря Гармаша “Фото і кіно: мистецтва, приречені бути поруч”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
- 17:00 Презентація проєкту “Живе кіно у Львові”. Перегляд фільму з плівки у стилі ретро. Олександр Мандрик, Ігор Гармаш, Ігор Ткачик. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
17 серпня:
- 16.00 Лекція Уляни Мандрусяк (Коломия) “Александр Кіблер. Світло і тіні придворного фотографа”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
- 17.00 Лекція Наталки Філевич “Кліше-верр в творчості Бруно Шульца” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
- 18.00 Лекція Миколи Проціва (Бережани) “Врятована фотоісторія”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
18 серпня:
- 16.00 Лекція Олександра Харвата (Рівне) “Піймати світломить. Історія фотографії до фотографії” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”) .
- 17.00 Лекція Андрія Сови “Таємниці фотоархіву Степана Гайдучка”
- (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
- 18.00 Лекція Ігоря Ткачика “Аматорська кінотехніка. Зародження, розвиток і занепад” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
19 серпня:
В Коломиї:
- 11.00 Відкриття фотовиставки “Александр Кіблер. Світло і тіні придворного фотографа” в місті Коломия в Студентському сквері.
В Бережанах:
- 15.00 Відкриття фотовиставки “Старі світлини з фондів Бережанського краєзнавчого музею” у виставковому залі Бережанського краєзнавчого музею.
- 15.30 Лекція Володимира Парація “Краєзнавчі світлини як інформаційний ресурс: з досвіду діяльності Подільського туристично-краєзнавчого товариства (1925 – 1939 рр.)”. Подія відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї.
- 16.15 Лекція Миколи Проціва “Врятована фотоісторія”. Подія відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї.
У Львові:
- 16.00 Розповідь Дмитра Маслова (Рівне) “Польова фотолабораторія Другої світової війни. Історія одного експонату” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
- 17.00 Лекція Олександра Кіцери “Життя Юрія Липи у світлинах” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
- 18.00 Лекція Ольги Лідовської “Єврейські фотографи Львова” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
В Сумах (Суми. Артдворик, вул.Воскресенська, 6.):
- 12:00 Фототовариство “Друзі Дагера”. Відкриття фотовиставки “Ехо музею”.
- 12:30 Лекція Андрія Мозгового “Фотографи м. Суми кінця XIX – початку ХХ ст.”
- 17:00 Сергій Гуцан, презентація “Родинні фото сім’ї Григор’євих”.
20 серпня:
У зв’язку з російсько-українською війною, в цьому році організатори запрошують на виставку-продаж фотосушку, де кожен світливець може принести свої світлини і виставити на продаж. Всі зібрані гроші будуть передані на потреби ЗСУ.
- 12.00 “Фотосушка на ЗСУ” – виставка-продаж фотографій всіх охочих світливців з переказом усіх зібраних коштів на потреби ЗСУ. (м. Львів, сквер навпроти ауково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”, що на Професорській, 1)
- 13.00 Кураторська екскурсія Романа Метельського Львівським Фотомузеєм (м. Львів, вул. Професорська, 1).
- 16.00 Кураторська екскурсія Романа Метельського Львівським Фотомузеєм
- (м. Львів, вул. Професорська, 1).
Львівські Фото Фестини організовані Українським Фотографічним Товариством (УФОТО) у співпраці з Львівським Фотомузеєм та Науково-технічною бібліотекою НУ “Львівська політехніка”. Вхід на всі події безкоштовний.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Андрій Котенський