ОСТАННІ НОВИНИ

15 серпня стартують четверті «Львівські Фото Фестини». Програма

Андрій Котенський

|

Вже вчетверте цього року у Львові відбудеться найбільший фотографічний фестиваль України «Львівські Фото Фестини». Фестивальні події вперше вийдуть за межі міста і області, та захоплять кілька областей: Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Сумську. Заходи триватимуть шість днів з 15 по 20 серпня включно. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Програма фестивальних заходів.

15 серпня:

  • 16.00 Розповідь Софії Легін “Олександер Пежанський і УФОТО” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
  • 17.00 Презентація поштівки до ювілею Олександра Пежанського. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
  • 17.30 Розповідь Оксани Середи “Галичанки у світливстві”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

16 серпня:

  • 16:00 Лекція Ігоря Гармаша “Фото і кіно: мистецтва, приречені бути поруч”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
  • 17:00 Презентація проєкту “Живе кіно у Львові”. Перегляд фільму з плівки у стилі ретро. Олександр Мандрик, Ігор Гармаш, Ігор Ткачик. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

17 серпня:

  • 16.00 Лекція Уляни Мандрусяк (Коломия) “Александр Кіблер. Світло і тіні придворного фотографа”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
  • 17.00 Лекція Наталки Філевич “Кліше-верр в творчості Бруно Шульца” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
  • 18.00 Лекція Миколи Проціва (Бережани) “Врятована фотоісторія”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

18 серпня:

  • 16.00 Лекція Олександра Харвата (Рівне) “Піймати світломить. Історія фотографії до фотографії” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”) .
  • 17.00 Лекція Андрія Сови “Таємниці фотоархіву Степана Гайдучка”
  • (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
  • 18.00 Лекція Ігоря Ткачика “Аматорська кінотехніка. Зародження, розвиток і занепад” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

19 серпня:

В Коломиї:

  • 11.00 Відкриття фотовиставки “Александр Кіблер. Світло і тіні придворного фотографа” в місті Коломия в Студентському сквері.

В Бережанах:

  • 15.00 Відкриття фотовиставки “Старі світлини з фондів Бережанського краєзнавчого музею” у виставковому залі Бережанського краєзнавчого музею.
  • 15.30 Лекція Володимира Парація “Краєзнавчі світлини як інформаційний ресурс: з досвіду діяльності Подільського туристично-краєзнавчого товариства (1925 – 1939 рр.)”. Подія відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї.
  • 16.15 Лекція Миколи Проціва “Врятована фотоісторія”. Подія відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї.

У Львові:

  • 16.00  Розповідь Дмитра Маслова (Рівне) “Польова фотолабораторія Другої світової війни. Історія одного експонату” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
  • 17.00 Лекція Олександра Кіцери “Життя Юрія Липи у світлинах” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).
  • 18.00 Лекція Ольги Лідовської “Єврейські фотографи Львова” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

В Сумах (Суми. Артдворик, вул.Воскресенська, 6.):

  • 12:00 Фототовариство “Друзі Дагера”. Відкриття фотовиставки “Ехо музею”.
  • 12:30 Лекція Андрія Мозгового “Фотографи м. Суми кінця XIX – початку ХХ ст.”
  • 17:00 Сергій Гуцан, презентація “Родинні фото сім’ї Григор’євих”.

20 серпня:

У зв’язку з російсько-українською війною, в цьому році організатори запрошують на  виставку-продаж фотосушку, де кожен світливець може принести свої світлини і виставити на продаж. Всі зібрані гроші будуть передані на потреби ЗСУ.

  • 12.00 “Фотосушка на ЗСУ” – виставка-продаж фотографій всіх охочих світливців з переказом усіх зібраних коштів на потреби ЗСУ. (м. Львів, сквер навпроти ауково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”, що на Професорській, 1)
  • 13.00 Кураторська екскурсія Романа Метельського Львівським Фотомузеєм (м. Львів, вул. Професорська, 1).
  • 16.00 Кураторська екскурсія Романа Метельського Львівським Фотомузеєм
  • (м. Львів, вул. Професорська, 1).

Львівські Фото Фестини організовані Українським Фотографічним Товариством (УФОТО) у співпраці з Львівським Фотомузеєм та Науково-технічною бібліотекою НУ “Львівська політехніка”.  Вхід на всі події безкоштовний.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

всі статті
Львівський портал