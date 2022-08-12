15 серпня стартують четверті «Львівські Фото Фестини». Програма

Вже вчетверте цього року у Львові відбудеться найбільший фотографічний фестиваль України «Львівські Фото Фестини». Фестивальні події вперше вийдуть за межі міста і області, та захоплять кілька областей: Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Сумську. Заходи триватимуть шість днів з 15 по 20 серпня включно. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Програма фестивальних заходів.

15 серпня:

16.00 Розповідь Софії Легін “Олександер Пежанський і УФОТО” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

(Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”). 17.00 Презентація поштівки до ювілею Олександра Пежанського . (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”). 17.30 Розповідь Оксани Середи “Галичанки у світливстві”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

16 серпня:

16:00 Лекція Ігоря Гармаша “Фото і кіно: мистецтва, приречені бути поруч” . (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”). 17:00 Презентація проєкту “Живе кіно у Львові”. Перегляд фільму з плівки у стилі ретро. Олександр Мандрик, Ігор Гармаш, Ігор Ткачик. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

17 серпня:

16.00 Лекція Уляни Мандрусяк (Коломия) “Александр Кіблер. Світло і тіні придворного фотографа” . (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”). 17.00 Лекція Наталки Філевич “Кліше-верр в творчості Бруно Шульца” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”) .

. 18.00 Лекція Миколи Проціва (Бережани) “Врятована фотоісторія”. (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

18 серпня:

16.00 Лекція Олександра Харвата (Рівне) “Піймати світломить. Історія фотографії до фотографії” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”) .

(Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”) . 17.00 Лекція Андрія Сови “Таємниці фотоархіву Степана Гайдучка”

(Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

18.00 Лекція Ігоря Ткачика “Аматорська кінотехніка. Зародження, розвиток і занепад” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

19 серпня:

В Коломиї:

11.00 Відкриття фотовиставки “Александр Кіблер. Світло і тіні придворного фотографа” в місті Коломия в Студентському сквері.

В Бережанах:

15.00 Відкриття фотовиставки “Старі світлини з фондів Бережанського краєзнавчого музею” у виставковому залі Бережанського краєзнавчого музею.

у виставковому залі Бережанського краєзнавчого музею. 15.30 Лекція Володимира Парація “Краєзнавчі світлини як інформаційний ресурс: з досвіду діяльності Подільського туристично-краєзнавчого товариства (1925 – 1939 рр.)” . Подія відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї.

. Подія відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї. 16.15 Лекція Миколи Проціва “Врятована фотоісторія”. Подія відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї.

У Львові:

16.00 Розповідь Дмитра Маслова (Рівне) “Польова фотолабораторія Другої світової війни. Історія одного експонату” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

(Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”). 17.00 Лекція Олександра Кіцери “Життя Юрія Липи у світлинах” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

(Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”). 18.00 Лекція Ольги Лідовської “Єврейські фотографи Львова” (Львів, вул. Професорська, 1. Читальна зала Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”).

В Сумах (Суми. Артдворик, вул.Воскресенська, 6.):

12:00 Фототовариство “Друзі Дагера”. Відкриття фотовиставки “Ехо музею” .

. 12:30 Лекція Андрія Мозгового “Фотографи м. Суми кінця XIX – початку ХХ ст.”

17:00 Сергій Гуцан, презентація “Родинні фото сім’ї Григор’євих”.

20 серпня:

У зв’язку з російсько-українською війною, в цьому році організатори запрошують на виставку-продаж фотосушку, де кожен світливець може принести свої світлини і виставити на продаж. Всі зібрані гроші будуть передані на потреби ЗСУ.

12.00 “Фотосушка на ЗСУ” – виставка-продаж фотографій всіх охочих світливців з переказом усіх зібраних коштів на потреби ЗСУ. (м. Львів, сквер навпроти ауково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”, що на Професорській, 1)

всіх охочих світливців з переказом усіх зібраних коштів на потреби ЗСУ. (м. Львів, сквер навпроти ауково-технічної бібліотеки НУ “Львівська Політехніка”, що на Професорській, 1) 13.00 Кураторська екскурсія Романа Метельського Львівським Фотомузеєм (м. Львів, вул. Професорська, 1).

(м. Львів, вул. Професорська, 1). 16.00 Кураторська екскурсія Романа Метельського Львівським Фотомузеєм

(м. Львів, вул. Професорська, 1).

Львівські Фото Фестини організовані Українським Фотографічним Товариством (УФОТО) у співпраці з Львівським Фотомузеєм та Науково-технічною бібліотекою НУ “Львівська політехніка”. Вхід на всі події безкоштовний.

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