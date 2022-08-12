У Львові вшанували заглиблих на війні студентів

У п’ятницю, 12 серпня, у Львові провели соціальну акцію «Дипломи, які ніколи не видадуть» у пам’ять загиблих студентів внаслідок повномасштабного вторгнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У День молоді на площі Ринок розмістили більше 40 дипломів студентів з усієї України, що загинули на війні. Ці дипломи ніколи не побачать своїх власників. На них вказані лише ті імена, що зараз відомі. Справжня цифра загиблих є набагато більшою.

«Молоддю в Україні вважаються особи від 14 до 35 років, і студентство складає найбільш активну аудиторію, що розвиває своє місто, країну, приносить та вводить зміни. Саме тому ця акція є жорстоким нагадуванням кожному про те, що ми маємо продовжувати боротьбу та волонтерство у пам’ять тим, хто загинув, захищаючи батьківщину. З перших днів повномасштабного росії в Україну молоді люди взяли в руки зброю і пішли захищати свою країну. На жаль, дуже багато молодих людей загинули, і ми повинні пам’ятати про них, вшановувати їх», – зазначив керівник управління молодіжної політики Львова Ростислав Юник.

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Фото: ЛМР