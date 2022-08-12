ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вшанували заглиблих на війні студентів

Ірина Марчук

|

У п’ятницю, 12 серпня, у Львові провели соціальну акцію «Дипломи, які ніколи не видадуть» у пам’ять загиблих студентів внаслідок повномасштабного вторгнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У День молоді на площі Ринок розмістили більше 40 дипломів студентів з усієї України, що загинули на війні. Ці дипломи ніколи не побачать своїх власників. На них вказані лише ті імена, що зараз відомі. Справжня цифра загиблих є набагато більшою.

«Молоддю в Україні вважаються особи від 14 до 35 років, і студентство складає найбільш активну аудиторію, що розвиває своє місто, країну, приносить та вводить зміни. Саме тому ця акція є жорстоким нагадуванням кожному про те, що ми маємо продовжувати боротьбу та волонтерство у пам’ять тим, хто загинув, захищаючи батьківщину. З перших днів повномасштабного росії в Україну молоді люди взяли в руки зброю і пішли захищати свою країну. На жаль, дуже багато молодих людей загинули, і ми повинні пам’ятати про них, вшановувати їх», – зазначив керівник управління молодіжної політики Львова Ростислав Юник.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

всі статті
Львівський портал