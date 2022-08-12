Синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що увечері 12 серпня із збереженням до ранку 13 серпня у Львові та по Львівський області очікується значний дощ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Гідрометцентр повідомляє, що у суботу 13 серпня на Львівщині очікуються грози, шквали 15 – 20 м/с та місцями пройде град. Мерія закликає зважати на прогноз погоди й бути обачними.

За даними Sinoptik.ua, на Львівщині впродовж суботи, 13 серпня, очікується здебільшого хмарна погода з дощем. Температура повітря прогріється до 19-21 градусів тепла.

У неділю, 13 серпня, у області прогнозують здебільшого похмуру погоду з грозами. Впродовж дня стовпчики термометрів прогріються до 22-24 градусів тепла.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян закликають повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580. Жителі області можуть звертатися по допомогу за телефоном екстреної лінії 112.

Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони нагадує правила поведінки під час грози. Отож, якщо ви:

вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, бо він притягує кульову блискавку; вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови;

на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди; уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди;

у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева; дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;

у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте; бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook