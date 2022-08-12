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Словенія подарувала львівській лікарні портативні відеобронхоскоп та апарат УЗД

Андрій Котенський

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Відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова отримала сучасні портативні відеобронхоскоп та ультразвуковий апарат. Це черговий подарунок від народу Словенії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відеобронхоскоп дозволить обстежувати, лікувати та навіть виконувати деякі хірургічні операції трахеї та бронхів, а ультразвуковий апарат – провести ретельну діагностику всіх органів. Завдяки їхній мобільності, все це можна зробити в будь-якому необхідному місці.

«Дякуємо словенському народові та національній газеті Slovenske Novice, яка, за підтримки фонду Krambergerjev sklad і Червоного Хреста Словенії, провела благодійну акцію для збору коштів на таке необхідне обладнання. А також Ростиславу Губичу за те, що допомагає нам навіть на відстані», – зазначають медики.

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