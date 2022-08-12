Словенія подарувала львівській лікарні портативні відеобронхоскоп та апарат УЗД

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова отримала сучасні портативні відеобронхоскоп та ультразвуковий апарат. Це черговий подарунок від народу Словенії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відеобронхоскоп дозволить обстежувати, лікувати та навіть виконувати деякі хірургічні операції трахеї та бронхів, а ультразвуковий апарат – провести ретельну діагностику всіх органів. Завдяки їхній мобільності, все це можна зробити в будь-якому необхідному місці.

«Дякуємо словенському народові та національній газеті Slovenske Novice, яка, за підтримки фонду Krambergerjev sklad і Червоного Хреста Словенії, провела благодійну акцію для збору коштів на таке необхідне обладнання. А також Ростиславу Губичу за те, що допомагає нам навіть на відстані», – зазначають медики.

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