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Серед житлових кварталів на околиці Львова зведуть ще одну багатоповерхівку

Наталя Дуляба

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Поміж житлових кварталів на вул. Стрийській ПП «Стріт Хол» збудує ще одну багатоповерхівку. Відповідне рішення 12 серпня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівну документацію на будівництво багатоквартирного житлового будинку із підземним паркінгом на вул. Стрийській, 195 затвердили ПП «Стріт Хол».

Йдеться про земельну ділянку площею 0,09 га у районі, що активно забудовується, на околиці Львова. Поруч – ЖК «Квіти Львова», «Леополь Таун», «Ґорґани» та інші.

Зараз на цій ділянці розташована двоповерхова будівля, яку дозволили знести. Натомість на її місці збудують 6-поверховий житловий будинок, поруч облаштують громадський простір.

Під час обговорення головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що поруч із майбутньою багатоповерхівкою хочуть збудувати дитячий садок для цього мікрорайону. Тому у мерії хочуть, аби цей забудовник долучився до виготовлення проєкту.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 50%, а також встановив, що висота житла не повинна перевищувати 24,5 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Стріт Хол» – будівельна фірма, що існує з 2020 року, зареєстрована за місцем майбутнього будівництва. Її власницею є уродженка колишнього Пустомитівського району Руслана Стражник.

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Візуалізація: ЛМР

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