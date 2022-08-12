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На Львівщині засудили чоловіка за домашнє насильство над матір’ю

Ірина Марчук

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Мешканець Куликова, Львівського району, який систематично вчиняв домашнє насильство над матір’ю, проведе три місяці за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, 49-річний мешканець села міського типу Куликів, що проживав в одному будинку із матір’ю, впродовж тривалого часу систематично вчиняв домашнє насилля над нею. Потерпіла зазначила, що син уже кілька років зловживає спиртними напоями, нищить домашнє майно, ображає її нецензурною лексикою, б’є та постійно погрожує фізичною розправою.

Жінка вкотре звернулась до поліцейських у червні, коли її син влаштував дебош у стані алкогольного сп’яніння.

За рішенням суду чоловік проведе три місяці за ґратами.

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