На Львівщині судитимуть чоловіка, який хотів вивезти війковозобов’язаного за кордон

Житель Тернопільщини намагався вивезти за кордон військовозобов’язаного чоловіка як запасного водія автобуса. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у березні цього року, 40-річний мешканець Тернопільщини, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення, хотів вивезти за кордон 43-річного військовозобов’язаного чоловіка як запасного водія. При цьому, у нього не було права на виїзд за межі України, а також посвідчення відповідної категорії, а відтак права керувати автобусом.

Правоохоронці скерували до суду кримінальні провадження за ч.1 ст.332 (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави) ККУ. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією транспортних засобів.

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