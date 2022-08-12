Львів платитиме за медогляди своїх освітян

Освітяни у Львові тепер організовано проходитимуть безкоштовні медичні огляди. Їх будуть оплачувати коштом міського бюджету. Відповідне рішення 12 серпня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Виконком затвердив програму проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівниками закладів освіти Львівської громади на 2022-2027 роки. Досі щорічні огляди у лікаря вони проходили самостійно, а тепер їх будуть проводити організовано.

Програма передбачає безкоштовні медогляди більше ніж 15 тисяч освітян. Йдеться про працівників шкіл, дитсадків, позашкілля та інклюзивно-ресурсних центрів, зокрема:

керівники і їхні заступники;

педагогічні працівники;

медичний персонал;

працівники харчоблоків;

спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі;

технічний персонал.

Приблизна вартість одного медогляду становить 650 грн. Ці кошти платитиме місто. На 2022 рік на цю потребу мають виділити близько 8,5 млн грн.

«Це мають бути медогляди, організовані відповідною комісією. Передбачено перелік необхідних спеціалістів, огляд яких мають пройти освітяни. Первинно оглядає терапевт і далі скеровує до інших фахівців. Також це певні діагностичні та лабораторні обстеження», – цитує пресслужба мерії очільницю міського управління охорони здоров’я Лесю Кобецьку.

Вже найближчими днями освітянам дадуть дорожню карту із вказівками про те, коли та куди йти на безкоштовний медогляд.

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